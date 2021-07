Troubles Topiques : l'emprise des sens dans une expo charnelle à la Tour à Plomb

La vue, le toucher, l’odorat, des formes troubles qui évoquent la chair et les sexualités, le tout exposé dans un gymnase qui sent le déodorant pour masquer la sueur de l’effort… Troubles Topiques est une exposition perturbante à vivre - pieds nus - à la Tour à Plomb, centre de culture et de sport de la Ville de Bruxelles.

Trouble dans les sens

Avant d'entrer dans le gymnase, on vous demande de retirer vos chaussures (si vous en portez, ôtez vos chaussettes, ce sera plus sensuel) et d'emblée on est surpris par une odeur mêlant le gel douche Axe Collision et le liquide lave-glace: une oeuvre de Jean-Charles le Quillacq. Plus loin, les jambes en résine et genouillère du même artiste voisinent avec la gigantesque Entrave de cou en porcelaine de Rachel Labastie. Consentement de souffrance réelle ou fantasmée.

Troubles Topiques réunit 50 oeuvres – sculptures, dessins, installations – de 10 artistes internationaux. Une exploration de nos zones sensibles et fantasmatiques par les formes organiques de nombreuses œuvres, par des matériaux érogènes comme le latex ou doux comme la porcelaine blanche. Le curateur Tristan Trémeau a monté une expo qui perturbe les significations a priori des formes et " évoque aussi l'ambiguïté d'identités et de situations […] potentiellement louches, interlopes, porteuses de sentiments confus, ambigus, voire stimulatrices d'émotions plus ou moins perturbantes et avouables. " Tout un programme.