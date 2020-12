Tou.te.s ensemble le 30 décembre pour Let's Tick Together

Le Vooruit de Gand a décidé de conjurer le sort et s'est juré de nous rassembler pour en finir avec 2020 et nous réjouir de ce qui arrivera en 2021. Nous sommes convié à un rituel païen musical et national le 30 décembre à 20 heures.

Puisqu'il faut la jouer collectif, comme le martèle notre Premier Ministre, le centre culturel gantois Vooruit emboîte le pas avec l'opération Let's Tick Together . Un événement festif, sonore et à la portée de tou.te.s. Il suffit d'une fenêtre ou d'une porte ouvertes, d'un verre et d'une cuillère.

Mode d'emploi

Quoi : Lets's Tick Together, le rituel national de clôture de 2020

Quand : mercredi 30 décembre à 20 heures précises

Pourquoi : pour ne pas oublier ce que chacun de nous a perdu cette année et réaffirmer la solidarité des un.e.s envers les autres.

Comment : Let’s Tick Together nous invite à porter un toast à l’aide d’une cuillère et d’un verre vide sur les notes d’une composition de Ruben Nachtergaele. Le morceau est une superposition de quatre rythmes, du plus simple au plus élaboré. Choisissez en fonction de vos capacités !

On peut s'entraîner via des tutoriels en video sur le site.

Pas de panique, le morceau de musique sera également disponible en livestream le soir même à 20h00, pour permettre de suivre la musique, sur le site www.letsticktogether.be et via l’événement facebook dédié.

Plus de 300 partenaires du monde culturel, du secteur de la santé et de la société civile soutiennent l'initiative et quelques personnalités comme Alice On The Roof.

Et on ne résiste pas à revoir le sexy dandy Bryan Ferry interpréter Let's Stick Together. Une note d'espoir pour un collé-serré langoureux en 2021 !