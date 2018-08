“Ted, drôle de coco” : quand le rythme se rompt

Emilie Gleason signe avec son nouvel ouvrage un petit bijou graphique plein d’émotions, hommage à son frère atteint d’Asperger.

Ted est un drôle de coco, un grand garçon à la tête rentrée dans les épaules, aux bras ballants et aux jambes allumettes. Sa vie est réglée comme du papier à musique, il se lève en sursaut, s’habille avec une chemise spécifique selon les jours de la semaine, enfile ses chaussures, engouffre son petit déjeuner, souffle sur la pastille des toilettes et file au travail. Dans la rame du métro, Ted a sa place attribuée qu’il n’hésite pas à réclamer à quiconque s’y est installé. Quand il atteint la bibliothèque où il travaille, le rangement des livres peut commencer. Ted a une mémoire exceptionnelle qui lui permet de connaître la place de chaque ouvrage, devant les mines agacées ou impressionnées de ses collègues. Durant la pause déjeuner, le jeune homme commande toujours le même menu au fast food en face, avant de continuer sa journée, rentrer chez lui, manger un plat tout préparé et enlever ses chaussures, sa chemise... Cela fait maintenant 3 ans que Ted vit ainsi, dans sa routine préétablie qui le stabilise. Mais un jour, la ligne 4 du métro est en travaux et son équilibre se retrouve perturbé, il rencontre une vieille femme dont il s’éprend et qui est victime d’un accident devant lui. Ted manque le travail pendant deux jours et doit prendre ses premières vacances de façon forcée. Chez ses parents, le jeune homme perd ses repères, il est plus en plus agité.