Soutenez les petits cinémas bruxellois en achetant des cartes de fidélité

Ce lundi 4 mai, nous entamons la première phase de déconfinement. Si certains magasins peuvent rouvrir leurs portes et que d’autres reprennent tout doucement le chemin du travail, ce n’est pas encore le cas des cinémas. Les petites salles font appel à votre soutien pour tenir le coup.

Cela va bientôt faire deux mois que tous les cinémas de Belgique ont fermé leurs portes et l’incertitude est encore totale quant à leur réouverture. Selon le calendrier des autorités, on ne peut pas envisager de pouvoir retourner au cinéma avant le 8 juin au plus tôt, mais les acteurs de terrain craignent le pire…

"En restant chez vous, et en ayant fermé nos portes, nous contribuons tous au ralentissement de la propagation du Covid-19. Nous subissons tous cette crise de plein fouet, et notre cinéma d’art et essai également…" explique la directrice du cinéma Vendôme sur la page Facebook du cinéma.

En 68 années, le Vendôme n’a jamais connu un tel défi !

Pour faire face au manque de trésoreries et pour essayer de fidéliser leur public, deux cinémas bruxellois ont décidé de lancer des cartes de soutien/fidélité : e Palace et le Vendôme. Pour 37.50€, vous avez l’occasion d’aller voir 6 films. Et pour vous remercier de votre aide, les cinémas vous offrent une 7e place gratuite ! Un petit geste qui pourrait bien faire toute la différence pour ces deux cinémas bruxellois.

"Nous espérons, que lorsque la situation sera rétablie, vous retrouverez le chemin des salles obscures, et redonnerez vie au CINEMA, à ce rituel culturel et social, où au même moment, un comportement à la fois individuel et collectif permet le plein d’expériences et de partage." conclue le Vendôme.