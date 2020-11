Saype : main dans la main autour du monde

Saype, un jeune artiste français de 31 ans, réalise de gigantesques fresques sur gazon avec de la peinture biodégradable. Avec Beyond Walls, un vaste projet, il veut créer symboliquement la plus grande chaîne humaine au monde.

Fin octobre 2020, Saype (contraction de "Say" et "Peace") était à Istanbul pour mettre à l'eau une barge de 80 mètres de long dans la Corne d'Or, étape n° 8 du projet Beyond Walls débuté en mars 2019.

Beyond Walls c'est la représentation, à travers une vingtaine de villes, d’immenses mains entrelacées pour encourager l’humanité, l'entraide et l’égalité. "C'est ensemble que l'humanité pourra répondre au défi qu'elle aura à surmonter et de cette idée, est née l'idée de créer symboliquement la plus grande chaîne humaine au monde. Pour symboliser ça, on peint d'immenses fresques sur le sol", explique l'artiste à l'AFP. Chaque endroit choisit par Saype a une valeur symbolique. "Géographiquement parlant ça [Istanbul] représente vraiment le pont entre l'Europe et l'Asie, c'était tout simplement essentiel qu'on passe ici." Terminée le 26 octobre, en pleine période de tensions entre la France et la Turquie (Le 24 octobre, le président turc déclarait qu'Emmanuel Macron avait besoin de subir "des examens de santé mentale"), le projet symbolique de Saype se révèle tout à coup d'une acuité politique bien réelle.