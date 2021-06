Saviez-vous pourquoi les parents sont si souvent absents ou disparus dans les classiques Disney ?

Comment expliquer cette absence récurrente ? Cet article du Huffington Post a repris une interview de Don Hahn , réalisateur et scénariste emblématique des studios Disney, qui nous en dit un peu plus sur la question.

Tarzan, Blanche-Neige, le Roi Lion, Dumbo, Aladdin, Cendrillon, Bambi, Pinocchio, le Bossu de Notre Dame, la Petite Sirène et bien d’autres encore ont bercé notre enfance. Tous uniques les uns par rapport aux autres et, pourtant, ces classiques de Disney ont un point en commun : l’absence ou la mort des parents (ou un des parents) du héros/de l’héroïne.

La première explication serait d’ordre technique liée au passage à l’âge adulte. En effet, les films Disney illustrent généralement le moment où le héros/héroïne doit prendre ses responsabilités.

"Il y a d’abord une raison purement pratique. Les films d’animation Disney durent entre 80 et 90 minutes et traitent du passage à l’âge adulte, et de la découverte de soi. Perdre un proche de façon brutale est simplement une ficelle scénaristique, un raccourci pour que l’héroïne prenne plus rapidement le chemin de l’indépendance" a expliqué Don Hahn au magazine Glamour en 2014.