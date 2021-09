Raspoutine : retour sur les mystères de sa mort

Comment le conseiller et confident du tsar Nicolas II et de sa femme Alexandra Feodorovna a-t-il été assassiné ? Et par qui ?

Deux longues heures ne suffisent pas à faire agir le poison. Affolé, Ioussoupov lui tire dessus pendant qu’il a le dos tourné. Après avoir poussé un cri, Raspoutine tombe, et les 4 complices se rassemblent autour de lui pour constater le décès. De retour à l’étage pour discuter de l’avenir de la Russie, Ioussoupov redescend pour s’assurer de la mort du prophète. Au moment où il se penche sur son cadavre, Raspoutine se relève aussitôt et tente d’étrangler son assassin.

Cette nuit du 16 décembre 1916 (le 29 décembre dans notre calendrier grégorien) marque l’aboutissement d’un plan élaboré depuis 2 ans. Les principaux complotistes sont Félix Ioussoupov , le neveu du tsar par alliance, un homme riche issu d’une dynastie de princes ; le Grand-duc Dimitri Pavlovitch , le cousin du tsar, époux de la princesse Irina et amant de Ioussoupov ; le Dr. Lazovent , à l’origine du poison ; Vladimir Pourichkevitch , virulent antisémite et député d’extrême droite à la Douma.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que Raspoutine a, un long moment, semblé invincible ! Derrière cet épisode digne d’un roman policier se cachent pourtant quelques points d’interrogation.

Revenons à la première tentative d’assassinat : les gâteaux bourrés de cyanure de potassium à l’issue mortelle indiscutable. Des chercheurs se sont demandé : avait-il réellement mangé ces sucreries ? Dans quels verres avait-il bu ? Lazovert n’avait-il pas négligé les doses de poison ? L’effet du sucre n’aurait-il pas atténué celles-ci ?

L’autopsie attire également l’attention sur les deux derniers coups de feu tirés par Pourichkevitch : les marques corporelles révèlent l’utilisation de 3 pistolets différents. Certains ont avancé que Ioussoupov avait agi pour le compte des services secrets britanniques. En cet hiver 1916, la Grande-Bretagne voyait d’un mauvais œil ce conseiller du tsar, qui tentait de faire retirer les troupes russes du conflit mondial.

Néanmoins, la précision de cette dernière balle, tirée en plein milieu du front, était sans aucun doute l’œuvre d’un expérimenté. Plus récemment, les services de renseignement britanniques ont avancé la piste d’Oswald Rayner, un espion britannique.

Last but not least, l’autopsie a également révélé la présence d’eau dans les poumons du cadavre du diable saint. Eh oui, Raspoutine aurait été bel et bien jeté vivant dans l’eau. Malgré plusieurs tentatives, seule la noyade aurait finalement eu raison de lui !