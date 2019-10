Quel est le lien entre "Pretty Woman" et la "Traviata"? Val So Classic vous explique tout!

La vidéaste Val So Classic décrypte les scènes d'Opéra des films. Dans sa première vidéo elle fait le lien entre "Pretty Woman" et la "Traviata".

"Interlude", c'est le nom de la nouvelle série de vidéos de Valentine Jongen, plus connue sous le pseudo Val So Classic sur Youtube. Cette jeune femme du Brabant Wallon partage sa passion pour la musique classique sur sa chaîne Youtube et vient de remporter le prix de la vulgarisation au Frames Web Video Festival, un concours qui récompense les vidéastes qui ont moins de 10 000 abonnés.

Dans cette série de vidéo, Val So Classic va décrypter les scènes d'opéra au cinéma. "Pretty Woman" fait l'objet de sa première analyse puisque Edward Lewis emmène Vivian Ward voir la "Traviata" durant le film. Cette scène peut paraître anecdotique mais pour Valentine Jongen elle ne l'est pas et elle vous explique pourquoi! La jeune femme explique le parallèle entre Viviane Ward et Violetta, héroïne elle aussi prostituée de l'opéra de Verdi. C'est très bien raconté, c'est frais et intéressant, Val So Classic arrive même à vous faire oublier l'air entêtant de Roy Orbison, un vrai défi!

