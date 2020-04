Quand les musiciens viennent au secours de l’OMS. 72 heures de musique avec le festival en ligne PlayOn.

En 1985 il y eut le Live Aid, initié par Bob Geldof, pour lutter contre la famine. En 2020, le One World: Together At Home initié par Lady Gaga restera dans les mémoires. L'événement a rapporté 127 millions de dollars. Warner n’est pas en reste avec le festival en ligne le PlayOn Fest qui débute vendredi 24 avril.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en première ligne

Le 23 janvier, l’OMS recommandait déjà aux états de mettre en place des mesures pour détecter des cas de coronavirus. Depuis, l’organisation a créé un Fonds de riposte au Covid-19 pour soutenir les pays dans la prévention, la détection et la réponse sanitaire à la pandémie. À ce jour, l’OMS a expédié plus de 2 millions d’équipements de protection pour le personnel médical dans 133 pays et 1,5 million de kits de dépistage dans 126 pays (source OMS). L’organisation coordonne aussi la recherche dans 74 pays. Au moment où Donald Trump, pour diverses raisons, a décidé de geler temporairement la contribution américaine au budget de l’organisation, les initiatives des artistes et d’une major comme Warner Music Group tombent à pic. Pour assurer son action face au Covid-19 jusque fin avril seulement, l’OMS a besoin de 675 millions de dollars. Au fur et à mesure de l'évolution de cette pandémie, les besoins de financement vont probablement augmenter, annonce l’organisation.

4 images L'affiche complète de PlayOn © Warner Music Group

Le PlayOn Fest offrira 72 heures consécutives de streaming, du 24 au 26 avril

Vendredi 24 à 18h00, le vétéran du rap LL Cool J donnera le coup d’envoi du PlayOn Fest à suivre sur le site dédié du festival et la chaîne Youtube de Songkick. Pendant 3 jours non-stop, Warner proposera des concerts inédits de plus de 65 artistes du label dont Ed Sheeran, Bruno Mars, Coldplay, Macklemore, Green Day, Twenty One Pilots, David Guetta, Janelle Monae, Wiz Khalifa. des archives légendaires [qui] n'ont jamais été proposées en ligne et ne seront plus jamais reproposées

De Slipknot et Korn à Anderson Paak, Lil Uzi Vert ou Cardi.B, le label tente de satisfaire tous les publics. Ici pas de messages de personnalités comme c'était le cas pour le One World : Together At Home, mais des prestations depuis des salles et des festivals mythiques comme Coachella et Lollapalooza.

Une vie après l'événement Il y a quelques jours, plus de 127 millions de dollars ont donc été collectés grâce aux 8 heures de prestations live du One World: Together at Home, toujours visible en streaming. Le Fonds de riposte au Covid-19 de l'OMS recevra 55,1 millions de dollars, et 72,8 millions de dollars seront reversés à des associations caritatives comme les banques alimentaires et les fournisseurs de logement. Au delà de l'événement, un album de 79 titres comprenant des performances live du concert vient de paraître chez Universal. Toutes les recettes de streaming de la compilation iront au fonds de l'OMS. Le PlayOn Fest joue la carte du merchandising caritatif qui pourrait bien devenir culte, comme les t-shirts du Live Aid... qui se vendent encore aujourd'hui.

En bonus, la prestation touchante de Paul Mc Cartney lors du One World: Together at Home.