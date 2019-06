" Punkovino " : la websérie à ne pas manquer si vous aimez le bon vin et la musique psychédélique !

La nouvelle websérie proposée par Arte propose un tour d’Europe de producteurs de vins pas comme les autres. Ces hommes et femmes produisent des vins les plus naturels possible et y racontent leur histoire sans langue de bois. En prime, à la fin de chaque épisode, un artiste de la scène underground célèbre le vin sur une improvisation musicale pas piquée des vers… Un petit bijou à regarder sans plus attendre !

" Punkovino ", c’est une websérie originale imaginée par Tina Meyer et réalisée par Yoann Le Gruiec. 10 épisodes de 7 minutes composent la série et chacun des épisodes part à la rencontre d’un vigneron. Il s’agit de mettre à l’honneur des hommes et des femmes aux 4 coins de l’Europe, qui ont décidé de rejeter les intrants chimiques et les appellations rigides pour produire un vin qui soit le plus naturel possible.