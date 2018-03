Priape : le drame de la virilité mal placée

L’auteur français parvient à faire (re)vivre ce mythe grec à la force de ses traits et de son tracé si reconnaissable. Une histoire d'attribut et de virilité, le destin, l'instinct et la raison.

Déjà publié en 2006, la première oeuvre de Nicolas Presl s’inspirait d’un mythe grec mystérieux et souvent transformé. Onze ans plus tard, les éditions Atrabile décident de rééditer Priape, comme un hommage à leur auteur le plus prolifique. En plus d’une nouvelle couverture très réussie, les éditions suisses apposent un texte introductif tout en humilité de Vivien Bessières, un maître de conférence en littérature de l’Université de Limoges.

Né de l’union céleste d’Aphrodite et Dionysos, Priape est un dieu à l’apparence humaine mais au membre particulièrement imposant. Ce symbole de virilité lui vaudra d’ailleurs son abandon, tant il choque ses parents. L’enfant sera recueilli par un berger et grandira avec le fils de celui-ci, qui malgré des chamailleries sera comme son frère. Mais Priape n’est pas à sa place, il lui manque quelque chose, alors sur un coup de folie, le jeune homme éventre les animaux de sa famille adoptive et prend la route, sur le chemin de son identité. C’est là qu’il rencontre un groupe d’hommes qui ressemblent aux instructeurs de l’antiquité grecque, ceux qui forment les jeunes éphèbes aux armes et à la politique. Priape se fait encadrer par un homme bien plus âgé que lui et dont il tombe passionnément amoureux… Le jeune homme perdu découvrira que cette romance n’est pas forcément partagée, que l’objet de son amour a une compagne, et que les deux sont en fait ses véritables géniteurs.