Pourquoi parle-t-on d' "une autre paire de manches" face à une difficulté ?

Issue du XVIe siècle, cette expression trouve son origine dans une pratique de la mode médiévale. En effet, les manches n’étaient pas toujours cousues définitivement et tenaient par des rubans ou des lacets. Ainsi, il était possible de changer de tenues selon l’humeur, la météo mais aussi l’activité. Passer d’une paire de manches à une autre signifiait donc que l’on allait faire des choses tout à fait différentes.

Dans une note du livre IV, chapitre 58, de "Tristan le voyageur ou la France au XIVe siècle", par Marchangy, on peut lire : "C’était la mode, sous le règne de Charles V, de porter une espèce de tunique serrée par la taille, et nommée cotte hardie, laquelle montait jusqu’au cou, descendait jusqu’aux pieds et avait la queue traînante ; mais pour les personnes de distinction seulement, outre les manches étroites de cette robe, on y avait adapté une autre paire de manches à la bombarde, qui étaient fendues pour laisser passer tout l’avant-bras, et qui flottaient à vide jusqu’à terre. Ces secondes manches coûtaient beaucoup plus cher que les véritables, peut-être parce qu’elles ne servaient à rien. On leur doit le proverbe : C’est une autre paire de manches."