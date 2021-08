Pourquoi George Sand s’est-elle appelée ainsi ?

Amantine Aurore Lucile Dupin de Francueil , voilà comment s’appelle réellement la célèbre romancière, dramaturge, épistolière, critique littéraire et journaliste française. Un nom qu’elle choisit, pour différentes raisons, de troquer contre un pseudonyme qui restera célèbre : George Sand.

Contrairement à ce que suggère le nom, elle est une femme, et pas n’importe laquelle : Amantine Aurore Lucile Dupin , née de l’union entre Maurice François Élisabeth Dupin de Francueil , arrière-petit-fils de Frédéric-Auguste de Saxe, roi de Pologne, et Marie-Aurore de Saxe , la fille naturelle du Maréchal de Saxe.

Le 2 mai 1832 , à Paris, la critique littéraire salue la sortie du roman "Indiana" . Tirée à 750 exemplaires , cette critique de la vie bourgeoise sous le règne de Louis-Philippe Ier est signée d’un certain George Sand .

Avant George Sand, il y eut d’abord J. Sand. Ce premier pseudonyme est en réalité un raccourci de Sandeau. Jules Sandeau est un romancier que l’auteure commence à fréquenter dès 1830.

Les deux amants veulent écrire ensemble pour vivre de leur plume. C’est ainsi que "Rose et Blanche, ou la Comédienne et la religieuse", marque le début de leur collaboration en 1831, et est signée J. Sand.

En gardant l’anonymat, la jeune femme préserve ainsi le nom de la famille de son mari, François Casimir Dudevant.

Sceptique quant à sa relation amoureuse avec Sandeau, elle sort son premier roman en solitaire, "Indiana", en 1832. À la demande insistante de son éditeur et grâce à l’intervention d’un ami, l’œuvre est signée G. Sand, puis George Sand. Le choix de "George" n’est, quant à lui, pas sans équivoque : "l’étymologie grecque de George renvoie à 'celui qui travaille à la terre' et il est certain que l’auteur, dans le choix de son prénom, désirait ardemment être reliée à la campagne de son cher Berry", lit-on dans cet article de France Inter.

Beaucoup l’ignorent mais, en français, George désigne en réalité la formule féminine du prénom masculin Georges, avec "s".