Pourquoi dit-on "courir sur le haricot" ?

Un enfant excessivement espiègle, un.e collègue qui ne cesse de vous interrompre pendant votre présentation de bilan. Tant de situations peuvent nous pousser à dire, en pointant cette personne du doigt, "tu commences à me courir sur le haricot celui-là", dans le sens "tu me casses les pieds" !

En Allemagne, on dit "marcher sur le biscuit", en Algérie "il me fait monter le gaz à la tête" tandis qu’en Argentine on dit "gonfler les ballons à quelqu’un". Bref, toutes ces expressions pour signifier d’une personne qu’elle vous tape sur les nerfs.

En langue française, y a-t-il forcément un lien entre le légume aux multiples couleurs et le sens de l’expression ? Comment est-elle venue jusqu’à nous ?