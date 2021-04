Pourquoi devient-on artiste ? la série Les Inspirés pose la question à l'illustrateur Louis Joos

À New York, Louis Joos aurait peut-être été musicien. A Bruxelles, il est dessinateur et il est devenu l'homme du jazz en bande dessinée. Louis Joos est l'auteur d'une trentaine de BD dont les déjà classiques John Coltrane et Thelonius Monk (2e édition en janvier 2000) et d’illustrations de livres dont Une Histoire du be bop paru en novembre 2020.