Onze Picasso vendus aux enchères au Bellagio, l'hôtel-casino de Las Vegas

La maison d’enchères Sotheby’s se déplace dans le temple du jeu pour "la plus grande et la plus importante vente aux enchères de beaux-arts jamais organisée à Las Vegas". Tous les chefs-d'œuvre mis en vente sont la propriété de MGM Resorts, le groupe de loisir américain propriétaire du Bellagio, l’un des hôtels les plus luxueux de Vegas.

Femme au béret rouge-orange, Pablo Picasso - 1938 © Courtesy of Sotheby's and Mgm Resorts

Les enchères auront lieu le 23 octobre , deux jours avant 140e anniversaire de la naissance de Pablo Picasso ( un argument de vente ?). La valeur des 11 tableaux, sculptures et céramique du maître est estimée entre 60 et 104 millions de dollars. Pour marquer l'événement, la vente sera retransmise en direct sur le site de Sotheby's. Picasso fait définitivement partie de la pop culture. Sotheby’s à Las Vegas, ça valait bien une bande annonce…

Art, luxe et divertissement

Le Bellagio c’est 3933 chambres, un casino (braqué dans Ocean’s Eleven), une galerie d’art, "O" le spectacle permanent du Cirque du Soleil, des concerts et 20 restaurants dont le très sélect Picasso, deux étoiles au guide Michelin, où l’on peut manger entourés d’authentiques oeuvres du peintre star. Le "Buste d'homme" accroché derrière le bar est estimé entre 10 et 15 millions de dollars, "Femme au béret rouge-orange", l'un des derniers portraits de Marie-Thérèse Walter et "Homme et enfant", accrochés au-dessus de deux dressoirs sont estimés eux entre 20 et 30 millions de dollars chacun, pour n’en citer que quelques-uns. Après le 23 octobre, les clients du Picasso auront droit à un nouvel accrochage, toujours issu de la collection de Steve Wynn, fondateur du Bellagio.

Présenter "différentes perspectives"

MGM Resorts a fait le choix de se séparer de ces oeuvres du maître espagnol pour investir dans des artistes contemporains et élargir sa collection. Une galerie d'art, attenante au casino et au night club du Bellagio, organise aussi des expositions grand public (Warhol, le monde de la boxe dans l'art...). Une collection plus inclusive, a souligné Ari Kastrati, directeur de l'hôtellerie chez MGM Resorts, en faisant la part belle aux "artistes issus de communautés sous-représentées". "Nous accueillons chaque année des millions de visiteurs du monde entier dans nos resorts, ce qui nous offre une formidable plateforme pour présenter diverses perspectives au sein de la communauté artistique".