“Mon Prince à la Mer” : un grain de sable dans l'engrenage

Après “Mycose the Night” et “Mon Prince Viendra”, l’intenable Klaire Fait Grr signe le feuilleton radiophonique de l’été sur Arte Radio.

Avant d’écrire des émissions mi-réelles mi-fictionnelles, Klaire Fait Grr était blogueuse et chroniqueuse et tenait la chaîne YouTube “Dans Ton Flux”, composée des petites vidéos de divagation d’esprit sur le web (dont nous avions déjà parlé dans un article précédent). Chez Arte Radio, Klaire est devenue auteure radiophonique, on a pu l’entendre aux côtés d’Elodie Font dans "Mycose the Night", où elles discutaient d’informations culturelles et autres actualités avec un robot relou nommé Jean-Jacques. Dans “Casser la Voix” elle exprimait ses questionnements existentiels avant les élections présidentielles françaises dans une forme de journal intime radiophonique. Avec “Mon Prince à la Mer”, Klaire Fait Grr se met en quête du prince charmant dans la chaleur d’un été en bord de mer, le tout en 5 épisodes.

“Klaire part en vacances et cette fois, c’est sûr, elle va rencontrer le Prince charmant. Idéalement, il cache des binouzes dans la glacière à Mister Freeze, bronze en étoile pour planquer sa serviette de plage motif drapeau breton, et partage ses mots fléchés niveau quiche. Mais bon, il sera peut-être un peu dragueur, un peu crâneur, ou pire : maître-nageur.”

Dans les premiers épisodes, Klaire devra faire face aux enfants de ses amis avec qui elle part en vacances, elle flashera sur un bel Apollon aux muscles saillants mais aux lunettes de soleil miroir, elle succombera au charme d’un adepte de mots croisés… Avec un ton inimitable, un humour décapant et une auto-dérision à toute épreuve. A écouter au bord de la piscine avec un petit mojito agrumes.

Les épisodes sont disponibles au compte-goutte sur le site d’Arte Radio ou la chaîne YouTube.