"Même si je suis une fille, j’aimerais devenir comme toi" : les lettres de fans de John H. Glenn décortiquées

Le but ? Comprendre comment ces jeunes filles ont vécu ces triomphes spatiaux, et comment ces astronautes ont influencé leur perception de ce à quoi elles pouvaient inspirer .

D’autres vont plus loin en partageant à leur idole leur désir de se faire une place dans le milieu scientifique, des technologies, et des mathématiques .

Dans ces lettres, Roshanna constate que les fillettes applaudissent l’astronaute pour sa force et sa bravoure , des qualités souvent considérées comme masculines et qu’elles nient d’ailleurs présenter.

La nouvelle arrive aux oreilles des fillettes, qui perçoivent une ouverture, et se risquent à des questions plus pointues auprès de John H. Glenn :

Pour le peu qu’il ait répondu, ses retours se limitaient à quelques documents joints, sans se prononcer sur la viabilité de leurs aspirations.

La suppression du programme "Woman in space", au début des années 60, avait donné naissance à un sous-comité chargé de la sélection des astronautes au sein de la House Committee on Science and Astronautics.

En juillet 1962, John H. Glenn avait déclaré devant cette sous-commission que les astronautes les plus qualifiés devaient avoir une expérience de pilote militaire, une carrière alors fermée aux femmes. Il poursuit en rappelant que "les hommes partent faire la guerre, pilotent les avions et reviennent pour aider à les concevoir, les construire et les tester. Le fait que les femmes ne soient pas dans ce milieu est un fait de notre ordre social". (Source : The Conversation)

En mars 1962, une jeune fille s’était adressée au président Kennedy pour lui demander les critères pour devenir astronaute. L’Administration de la NASA lui a envoyé une réponse pour le moins décourageante : "Nous ne prévoyons pas actuellement d’employer des femmes sur des vols spatiaux en raison du degré de formation scientifique et de vol, et des caractéristiques physiques, qui sont requis".