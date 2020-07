Manneken-Pis vous raconte son histoire et vous emmène redécouvrir le coeur historique de Bruxelles

Vous comptiez profiter de l'été pour redécouvrir Bruxelles en famille... Et si le Manneken-Pis était votre guide le temps d'une journée?

Le plus célèbre des ketjes de Bruxelles est au centre d'un tout nouveau livre familial intitulé "Manneken Pis en Balade à Bruxelles - Quartier Grand Place". Ce livre vous raconte l'histoire de la célèbre statue de bronze qui continue à attirer des milliers de touristes chaque année et vous propose en même temps de redécouvrir notre belle capitale et son histoire.

La balade proposée par Manneken-Pis est divisée en trois parties: la première raconte trois légendes différentes. De la sorcière au bourgeois, l'histoire de ce petit garçon qui urinait n'aura plus aucun secret pour vous!

Dans la deuxième partie, vous découvrirez la véritable histoire de cette fontaine haute de 55 cm. L'auteur du livre, Axel Van de Stappen est historien et connait le Manneken-Pis comme personne. En 400 ans, la fontaine la plus célèbre de Belgique en a vu de toutes les couleurs. Elle a notamment été volée et détruite à plusieurs reprises...

La dernière partie est sans aucun doute celle qui plaira le plus aux enfants: une visite guidée construite au rythme des plus petits. Un plan de la ville ainsi qu'un dictionnaire humoristique en Bruxellois sont d'ailleurs disponibles à l'intérieur de l'ouvrage. Le livre se transforme en véritable carnet de jeux pour les plus petits qui doivent répondre à des devinettes et colorier certaines parties.

Le livre fourmille d'anecdotes et de trésors cachés, de jeux et d'activités pour faire de Bruxelles une aventure à partager en famille. Si le premier tome rencontre du succès, l'auteur et l'illustratrice pensent en faire un deuxième qui prendrait place dans un autre quartier historique de Bruxelles: le Sablon. Affaire à suivre!

"Manneken Pis en Balade à Bruxelles - Quartier Grand Place" par Victoria EUlaerts (illustratrice) et Axel Van der Stappen (auteur et historien).