“Lune du Matin” : dépression, soleil levant

La deuxième bande dessinée de l’auteur Francesco Cattani évoque l’Italie déshéritée et la jeunesse sans avenir. Il est paru en mai aux éditions Atrabile.

La chaleur est brûlante sur le sol bétonné de cette petite ville de banlieue en Italie. Ici, beaucoup d’habitants sont à la dérive et vivent presqu’en dehors de la société et du système, après tout ils n’intéressent pas grand monde. Dans un amas de logements en parpaing, deux frères tentent de survivre et courent après le calendrier pour payer le loyer à temps, leur père est un alcoolique qui vit dans la rue et vient régulièrement leur voler de l’argent. Tommi, le plus jeune des deux, va encore à l’école et la révolte monte en lui. Un jour, il décide d’échanger ses vêtements avec une amie à lui. Provocation ou véritable identité ? Le directeur de son établissement le filme et diffuse la vidéo à tous ses collègues. Pendant ce temps, le frère de Tommi, crête et lunettes de soleil cherche à refourguer de vieux DVD pornos sans succès, tandis qu’un employé numéroté d’une grosse entreprise se fait rétrograder pour faute. Une grève éclate à l’usine, les gens ont peur de se faire remplacer par des robots, la révolution est en marche ?

Francesco Cattani revient après Barcazza, publié en 2011. Le jeune auteur italien plein de promesses y narrait sans fard le basculement d’un été : de l’idylle à la pesanteur, l’orage et le parfum de souffre. Cette fois, son ouvrage est plus social, plus intestinal, plus impétueux. “Lune du Matin” évoque ces gens livrés à eux-mêmes dans la désolation d’une petite ville industrielle italienne aux allures de banlieue décrépie. Avec le personnage de Tommi, ce jeune adolescent en perte de repères dont le frère ne sait s’occuper, on traverse l’histoire en vue de coupe dans un très court laps de temps. C’est une réalité sociale bien sombre que peint avec finesse Cattani, une réalité emplie de pessimisme et aux atours pré-Apocalyptiques. Ce jeune garçon va sans doute devenir un petit malfrat parce qu’il n’a pas le choix, il se fait taper parce qu’il aime mettre des vêtements de fille, son frère est aussi un pauvre gars perdu, son père est à moitié SDF et complètement alcoolique, l’employé de l’usine n’a même pas la force de manifester contre l’arrivée des robots. C’est la désolation, c’est la fatalité qui se dessine sous le soleil de fournaise d’Italie, filiation voulue avec le climat.