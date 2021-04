Louis XIV va-t-il réellement laisser place à Louis 14 ?

D’autres tempèrent leurs propos en rappelant que le British Museum et le Louvre avaient déjà, quelques années plus tôt, abandonné ces chiffres romains pour les siècles.

"Catastrophe culturelle", "stupidité", "fléau du politiquement correct", la presse italienne, elle, ne mâche pas ses mots. Il Messaggero dénonce "Louis XIV deviendra Louis 14" ou encore le Corriere della Sera s’insurge "D’abord, on n’enseigne pas les choses, ensuite, on les élimine pour ne pas mettre mal à l’aise ceux qui ne les connaissent pas".

Chez les plus nostalgiques , on comprend une "solution de facilité" pour élargir le public. Pire, certains évoquent l’abandon d’une partie des racines latines de l’histoire européenne .

Mi-mars, on apprend sur la toile que le musée Carnavalet à Paris aurait l'intention de remplacer les chiffres romains par des chiffres arabes sur certains supports d’œuvres. Une nouvelle qui a suscité un vif émoi et (re)lance le débat.

Dans sa chronique sur France Culture, l’historienne Anaïs Kien explique : "Quand on pose courtoisement la question à l’équipe du musée Carnavalet, on nous explique que les chiffres romains n’ont jamais été bannis. Ils seront bien présents à sa réouverture au printemps sur les cartels et les documents d’accompagnement. Les deux systèmes de numérotation se côtoient et se répondent dans une tentative de ne plus séparer les publics, avec l’ambition que la visite au musée soit partagée par toutes et tous quelle que soit sa génération, son âge, son niveau de connaissance historique, sa culture nationale ou sa situation de handicap."

Elle poursuit : "Un projet d’accessibilité à l’histoire plus généreux que la mesquinerie des commentaires haineux qui s’abattent en pluie sur une rumeur ridicule si elle n’était pas si violente."