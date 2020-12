LisezVousLeBelge : une campagne qui donne une voix et un visage aux autrices et auteurs francophones

Les Prix littéraires 2020 de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont été décernés cette semaine. Avec la romancière Caroline Lamarche et l'autrice de bd Dominique Goblet en haut du podium. Huit autres prix ont été décernés parce que les littératures belges ce sont des romans et des bandes dessinées, mais aussi des recueils de poésie, des albums jeunesse, des nouvelles, des pièces de théâtre et des essais! Objectif Plumes, le portail des littératures belges, recense 37 000 titres. De quoi faire déborder nos bibliothèques.

La page facebook LisezVousLeBelge rassemble une série d’initiatives et de contenus divers : articles de fond, interviews, sélections, jeux-concours… de quoi découvrir et soutenir la richesse de l’écosystème du livre à Bruxelles et en Wallonie. On peut par exemple découvrir des textes inédits commandés à douze poètes et poétesses de la Fédération Wallonie-Bruxelles comme celui de Françoise Lison-Leroy qui s'intitule Saule. Et douze illustrateur.trices seront également mis à l'honneur. Comme Vincent Mathy ci-dessous.