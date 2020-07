Les pingouins préfèrent Le Caravage à Claude Monet

Confiné sur la banquise antarctique ou en Terre de Feu, le manchot, qu'on appelle pingouin par abus de langage, n'est pas un animal solitaire pour autant. Très sociable - et avec des relations amoureuses complexes ! - il intéresse les scientifiques et... les artistes.

Bubbles, Maggie, and Berkley, trois pingouins du zoo de Kansas City ont eux aussi souffert du confinement qui les a privés d’interaction avec les visiteurs. Pour les aider à retrouver le moral, le directeur du zoo les a emmenés dans les salles vides du musée Nelson-Atkins de Kansas City . Un musée d’art ancien, moderne et contemporain. Un pingouin est-il sensible à l’histoire de l’art ? il faudrait de longues observations réalisées par des éthologues pour -peut-être- en savoir plus. En tous cas, nos 3 visiteurs ont semble-t-il " préféré " le clair-obscur du Caravage aux tableaux de Claude Monet .

Sur le site Colossal , on découvre l’artiste Daniel Rozin qui réalise des œuvres interactives basées sur le contraste des couleurs qu’il appelle des miroirs mécaniques. Pour " Penguins Mirror " il a créé une colonie de manchots, parfaits avec leur chemise blanche et queue de pie, qui pivotent sur eux-mêmes, passant du noir au blanc en fonction des mouvements du spectateur captés par une caméra. Des manchots en ordre militaire… mais qui ont une vie affective plutôt anarchique.

Pingouin et polyamour

Les gardiens du Sumida Aquarium de Tokyo et de l’Aquarium de Kyoto ont étudié les relations affectives des pingouins. Des couples infidèles, des femelles qui kidnappent des petits, des relations homosexuelles…Il en ressort des schémas aussi complexes que l’œuvre de Jeremy Deller " The History of the World" qui retrace l’histoire et les influences de l’acid house et de la musique de fanfare !

Les cœurs rouges désignent les couples. Les lignes violettes avec des points d'interrogation signifient des relations plus compliquées avec relation amoureuse potentielle. Un cœur bleu et brisé indique une liaison terminée. Les lignes jaunes signifient l'amitié, tandis que les lignes vertes indiquent un ennemi.(via Spoon&Tamago)