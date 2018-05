Les Nuits Botanique 2018 : Mulatu Astatke + Orchestra Baobab

La nuit a débuté avec les excellents musiciens d’Orchestra Baobab, ce groupe sénégalais qui fait la synthèse entre le jazz, la soul, la musique cubaine, les chants wolof. Formé dans les années 70, le groupe a vu sa carrière s’interrompre pendant tout un temps avant de revenir sur le devant de la scène dans les années 2000, intégrant de nouvelles têtes en renfort. L’Orchestra Baobab qui tire son nom du club Baobab de Dakar dans lequel il s’est souvent produit est un parfait mélange musical aux influences variées à l’image des multiplicités ethniques qui forment la société sénégalaise. La belle énergie du groupe phénix a transporté tout le chapiteau pendant la presque heure et demi de concert, assénant les envolées instrumentales jazzy sous influences cubaine et créole pour faire remuer le public.

Mulatu Astakte est l’inventeur du style jazz éthiopien. Alors qu’il avait été envoyé pour faire des études d’ingénieur à Birmingham, le jeune Mulatu poursuivra dans une toute autre voix que celle espérée par ses parents. C’est à Londres, au prestigieux Trinity College of Music qu’il étudiera la composition et la clarinette avant de rejoindre le Collège de musique de Berklee. Mulatu Astakte découvre à cette époque le jazz et a l’idée d’y ajouter ses influences traditionnelles éthiopiennes. Très vite, il devient un grand nom et jouera même avec Duke Ellington outre-Manche. Celui que l’on surnomme le “Docteur” est un véritable magicien qui a oeuvré aussi pour le cinéma, illustrant le film de Jim Jarmusch, Broken Flowers. Désormais, en plus de se produire avec son groupe Step Ahead composé de musiciens anglais, il enseigne à Cambridge et participe à la création de la version moderne d’un instrument, le krar, un instrument à corde éthiopien. Le percussionniste de formation âgé de 75 ans n’en a pas fini avec la scène puisqu’il a répondu à l’invitation du Botanique pour colorer les Nuits de son génie. Accompagné de ses incroyables musiciens, la magie de l’éthio-jazz a opéré, ses rythmes lancinants, surmontés de solos endiablés a littéralement retourné le chapiteau plein à craquer. Ce n’est pas pour rien que Mulatu est considéré comme une légende vivante.

Mulatu of Ethiopia, la réédition de 1972 est sortie en 2017 chez Worthy Records.