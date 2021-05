Les figures émergentes du marché de l’art contemporain africain exposées à Bruxelles

Cameroun, Kenya, Ouganda, Afrique du Sud, Zimbabwe… Partez à la découverte des figures émergentes de l’art contemporain africain grâce à une très belle exposition inédite.

Du 12 mai au 4 juin, vous êtes invités à voyager en Afrique à travers une sélection d’œuvres d’art contemporain africain exposée à la galerie Artcurial à Bruxelles.

La vraie force de cette exposition est de présenter le travail d’artistes talentueux rarement présentés en Belgique. Ils s’appellent Zemba Luzamba, Anjel, Henry 'Mzili' Mujunga et Adolf Tega, vivent et travaillent au Cameroun, au Kenya, en Ouganda, en Afrique du Sud, ou au Zimbabwe et leur talent n’est plus à démontrer.

"Tous traitent des sujets emblématiques qui traversent nos sociétés contemporaines, l’identité, les discriminations, l’environnement, les conflits, les mouvements des biens et des personnes, les nouvelles technologies et bien entendu la pandémie. L’identité africaine cosmopolite, ouverte sur le monde transparaît des œuvres de ses artistes" peut-on lire dans le communiqué.

Parmi les thèmes récurrents traités par les artistes exposés, celui du portrait est particulièrement prépondérant. En effet, le corps noir a souvent été représenté par des artistes de façon exotique, pour répondre à une vision fantasmée par "l’homme blanc". Les artistes contemporains d’Afrique et de la Diaspora apportent ici un contrepoint. Ils s’intéressent à représenter la diversité des identités africaines avec un point de vue Africain. "Il en ressort à la fois un choc esthétique et la présentation des préoccupations des jeunes générations africaines prises entre leurs origines communes et leurs trajectoires individuelles."

Si vous avez un coup de cœur pour l’une des œuvres présentées, sachez que celles-ci seront mises aux enchères le 15 juin à Paris.

Lieu :

Artcurial situé au 5 Avenue Franklin Roosevelt à 1050 Bruxelles

Dates :

Du 12 mai au 4 juin 2021

Tarif :

Gratuit

Horaires :

Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00

L’exposition sera fermée les 13, 14 et 24 mai