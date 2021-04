Les festivals "Burning Man" et "AfrikaBurn" à découvrir en photos pendant les vacances de Pâques

A travers une exposition intitulée "Burners" à voir à la Ten Gallery à Knokke, le photographe belge Benoît Feron, vous fait découvrir les festivals les plus excentriques du monde : "Burning Man" et "AfrikaBurn".

Son premier appareil photo, c’est son grand-père qui l’a offert à Benoît Feron. Depuis, il a développé une véritable passion pour la photo, qu’il exerce en plus de son métier d’avocat, depuis une quinzaine d’années.

C’est sur fond de désert blanc, de ciel bleu et de constructions loufoques et colorées, que l’on découvre l’excentricité des deux festivals les plus connus au monde : le "Burning Man", un festival dédié à la contre-culture californienne qui se déroule chaque année depuis 1991 dans le désert du Nevada et l' "AfrikaBurn", un plus petit festival fidèle à l’esprit de "Burning Man" mais qui se déroule cette fois-ci en Afrique du Sud. "Ces festivals sont des événements magiques et marginaux qui donnent l’occasion unique de photographier des gens peu ordinaires, parfois déjantés, en " roues libres " et qui ne se prennent pas au sérieux, toujours souriants et dans la bonne humeur, dans une déconnexion totale."

Benoît Feron rend hommage à ces deux événements si originaux à travers l’expo "Burners" à Knokke qui ouvre ses portes dans quelques jours : "J’y étais en tant que spectateur en 2019. C’est vraiment particulier comme ambiance, on arrive là-bas sans argent, sans rien. On a juste une tente pour dormir et sa nourriture. Pendant une semaine, on vit en totale liberté et c’est ça que j’ai voulu illustrer" nous explique le photographe.

Les festivaliers revêtent leurs plus beaux costumes, tous plus originaux les uns que les autres. Ils arborent d’ailleurs souvent un style "Steampunk", très photogénique. Ils sont souriants, ils sont heureux, ils sont libres. Ces photos, Benoît Feron ne les a pas volées nous confie-t-il : "Que ce soit en festival, en Afrique, en Inde où n’importe quel autre pays que je visite, je demande toujours l’autorisation à la personne parce que mon but est vraiment d’avoir un contact avec le modèle, pour qu’il y ait quelque chose qui se passe au niveau de l’œil."