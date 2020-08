Le visage du peintre Raphaël reconstitué en 3D par une université italienne

"L'analyse du moulage en plâtre du crâne de Raphaël (1483-1520) réalisée en 1833 (au moment de l'ouverture de la tombe de l'artiste, ndlr) a permis de reconstituer en 3D le visage" du maître de la Renaissance mort prématurément à 37 ans à Rome, où il est enterré sous la coupole du Panthéon.

"La reconstruction faciale est une technique interdisciplinaire en mesure de recréer, en se basant exclusivement sur la morphologie du crâne, le visage d'une personne au moment de sa mort", expliquent Cristina Martinez-Labarga, professeur d'anthropologie médico-légale, et le professeur Raoul Carbone, graphiste de 3D appliquée aux sciences médico-légales. Une impression en 3D du buste de Raphaël en grandeur nature sera exposée en permanence au musée occupant sa maison natale à Urbino.

Plus de doutes sur l'authenticité des restes du peintre

Les travaux du département de Biologie de l'Université Tor Vergata de Rome ont permis d'établir "pour la première fois" que "les restes conservés dans la tombe du Panthéon appartiennent à l'artiste de la Renaissance, dont on commémore cette année le 500ème anniversaire de la mort". "Jusqu'ici, nous n'étions pas certains que les restes retrouvés et conservés au Panthéon fussent bien ceux de Raphaël", rappelle le professeur Mattia Falconi, spécialiste de Biologie moléculaire. En outre, ces recherches "ouvrent la voie à de futures études sur les restes osseux, destinées (...) à déterminer certains caractères du personnage liés à son ADN", comme la couleur des yeux, des cheveux ou de la peau.

RAFFAELLO, la plus grande exposition jamais réalisée en l’honneur du grand Maître de la Renaissance, aux Ecuries du Quirinal à Rome, à été prolongée jusqu'au 30 août. Devant le succès, les heures de la dernière semaine d'ouverture ont été prolongées. A ce jour, 08 août 2020, il reste des possibilités les 29 et 30 août entre O1h00 et 06h45 du matin !