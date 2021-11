Le sud-africain William Kentridge, docteur honoris causa de la VUB, donnera une conférence à Bozar

L'artiste sud-africain William Kentridge, sera fait docteur honoris causa de la VUB, le 17 novembre lors d'une cérémonie qui aura lieu à La Monnaie. En partenariat avec l'Université de Gand et l'Université de Western Cape en Afrique du Sud.

La veille, cet artiste aux multiples facettes, donnera à Bozar à Bruxelles une conférence intitulée "Finding the Sibyl : a tour of the studio". A cette occasion, il décrira notamment comment les processus utilisés dans son atelier peuvent nourrir une réflexion plus large portant sur les problématiques universelles. La conférence donnera un aperçu unique du travail de l'artiste et de la manière dont il aborde des questions universelles.