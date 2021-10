Le saviez-vous : Pétain et De Gaulle s’étaient bien connus

C’est resté en mémoire : l’un incarne la honte de l’été 1940, l’autre, au contraire, le libérateur de la France. Pourtant, Philippe Pétain et Charles De Gaulle se sont bien connus et ont même éprouvé un réel respect l’un pour l’autre.

Retour sur l’histoire d’une relation que Pierre Servent, journaliste et spécialiste des questions de défense, appelle le "drame shakespearien" : "Une stratégie pleine de bruit et de fureur, dans laquelle un jeune prince ambitieux s’oppose à un vieux roi sans héritier" (Source : "De Gaulle et Pétain", les faits miroirs dans Libération).