Le saviez-vous : Nelson Mandela était fiché comme terroriste jusqu’en 2008

De l’arrivée de Reagan à la Maison-Blanche et jusqu’en 2008, le parti de Nelson Mandela, l’African National Congress (ANC) est considéré par les Etats-Unis comme une organisation terroriste. Pour cause ? Son engagement contre l’apartheid en Afrique du Sud qui, depuis 1948, fait la clé de voûte de la vie politique, sociale et économique du pays.