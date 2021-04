Le saviez-vous : Napoléon était un lecteur compulsif

Si ces mines personnelles de littérature ont évolué au fil du temps, elles étaient généralement dotées d’une structure claire. Rangés selon un ordre bien précis, les livres étaient ensuite listés dans un inventaire écrit de la main du bibliothécaire pour faciliter la consultation.

Après l’empaquetage, Napoléon retrouvait déjà ses quelques œuvres dans la voiture de voyage. "Une véritable petite maison roulante" nous apprend Charles Éloi-Vial, historien et conservateur à la BnF, dans son ouvrage "Les livres à la guerre : les bibliothèques particulières de Napoléon Ier". Pendant ses campagnes militaires, cette provision de livres permettait à la fois à l’Empereur de se distraire pendant les longs trajets, ou entre deux batailles, mais aussi de tout savoir sur le pays qu’il parcourait.

Dans les "Souvenirs sur le bibliothécaire de l’empereur" (1843), Louis-Nicolas Barbier, bibliographe et bibliothécaire du Louvre, avait raconté la réception des caisses de livres une fois Napoléon sur place : "Aussitôt que l’Empereur avait fixé l’endroit où devait être établi son quartier général, ces petites caisses étaient rangées, ouvertes sur des tables, et même souvent placées à terre, dans la pièce destinée à former son cabinet, où l’on réunissait également les plans et les cartes du Cabinet Topographique".