Le saviez-vous : Marilyn Monroe était surveillée de près par le FBI

À l’occasion des 50 ans de la mort de Marilyn Monroe, en 2012 , l’Associated Press a mené une campagne pour la réouverture des dossiers du FBI – encore non divulgués – à son sujet…

Cette "Peur rouge" qui entraîne les Etats-Unis dans une féroce chasse aux sorcières vient alors bouleverser les libertés de la star hollywoodienne, et celle de nombreuses autres personnalités américaines.

Deux ans plus tard, McCarthy prend la direction d’un sous-comité sénatorial d’enquête permanente. Un maigre soupçon de sympathie avec Staline et l’Union Soviétique suffit dès lors à justifier la révocation d’un fonctionnaire de l’Etat .

Ce discours non-fondé sera à l’origine de peurs irrationnelles qui aboutiront – et c’était le but – à de multiples délations publiques.

Dans cet article de Libération , Arthur Miller explique la position inconfortable de ces artistes et intellectuels mis en accusation pour avoir soutenu la Révolution russe 20 à 30 ans plus tôt . Entre-temps, dans les années 50 , la plupart de ces gens s’étaient distanciés de l’Union Soviétique. Malgré tout, ils refusaient de dénoncer les communistes, tout en ne soutenant pas spécialement leur politique.

Rassemblant des milliers de fidèles , stars et intellectuels tombent également dans le collimateur du FBI alors placé sous la direction de John Edgar Hoover . Le tristement célèbre "maccarthysme" les contraint à dénoncer leurs amis, sous peine de prison .

Comme d’autres grands artistes tels que Charlie Chaplin ou encore Frank Sinatra, Marilyn Monroe et Arthur Miller voient leur vie politique et sociale passée au crible. Miller est privé de visa et contraint de demeurer aux Etats-Unis pendant toute la décennie, tandis que les fréquentations, déplacements de Marilyn sont surveillées de près par le FBI.

Pour ces artistes, retrouver son nom sur cette liste noire leur refuse l’accès aux ondes et aux écrans sur tout le sol américain.

Cette période a d’ailleurs inspiré la plume d’Arthur Miller qui écrit, en 1953, la pièce "Les sorcières de Salem". En s’inspirant du procès de sorcellerie en 1692 à Salem, dans le Massachusetts, Arthur Miller fait le parallèle avec la politique arbitraire et non-fondée propre au maccarthysme.