Le saviez-vous : Marie Curie a secouru de nombreux soldats pendant la Grande Guerre

C’est ici que Marie Curie entre en scène. Il faut pouvoir limiter autant que possible le déplacement des blessés avant de radiographier leurs blessures. La scientifique introduit les appareils à rayon X afin de mieux repérer les fractures et localiser les éclats d’obus. Ainsi, il devient possible de déterminer, en fonction de la gravité des blessures, la nécessité ou non d’opérer sur place ou à l’hôpital.

C’est ainsi que, dès août 1914, Marie Curie met en place, sur autorisation du Ministère de la Guerre, une équipe d’aide-radiologie. Plus de 150 élèves sont formés par ses soins aux bases de physique et d’anatomie. Début décembre 1914, Marie Curie se rend en voiture à Furnes, le dernier refuge de l’armée belge, situé à la frontière franco-belge, à seulement quelques kilomètres du front, équipée de matériel de radiologie.

Dans une lettre adressée au directeur du Service de Santé français, elle raconte, le 13 décembre 1914 :

"A la fin du mois de novembre, j’ai reçu une demande du Grand Quartier Général Belge pour me rendre à Dunkerque et à Furnes pour examiner ce qui pourrait être fait pour le service radiologique de l’armée Belge. J’ai pensé qu’il était mon devoir de me rendre à cet appel et je me suis rendue à Furnes avec une voiture radiologique dont le matériel m’appartient entièrement et avec laquelle j’ai déjà travaillé en divers endroits. […] A Furnes, j’ai fait les examens radiologiques dans le but de rendre quelques services dans la mesure du possible. Le Roi et La Reine des Belges m’ont tous les deux exprimé leur désir de me voir continuer mes efforts dans cette situation." (Source : Roseline Debaillie, "Marie Curie en Flanders Fields").

Marie Curie se consacre aux Petite Curie tout au long de la guerre et, après avoir obtenu son permis en 1916, conduit elle-même ces missions, parfois même avec sa fille. Selon cet article de la Revue générale du Nucléaire, les Petite Curie auraient permis de venir en aide à un million de soldats parmi lesquels Marie Curie elle-même en aurait secouru un millier.