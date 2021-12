Le saviez-vous : la Statue de la Liberté avait été inspirée par une paysanne arabe

Inaugurée le 26 octobre 1886 sur une île au sud de New York, la Statue de la Liberté reste un symbole de la démocratie et de la liberté . Son architecte, l’alsacien Frédéric Auguste Bartholdi , rendait ainsi hommage aux innombrables immigrés arrivés sur les côtes américaines.

Le but ? Rendre hommage aux États-Unis au lendemain de la guerre de Sécession et de l’assassinat du président Lincoln, alors même que le régime de Napoléon III avait soutenu le Sud.

L’idée remonte aux années 1860 , chez deux Français sous le IIe Empire : Frédéric Auguste Bartholdi d’un côté, sculpteur alsacien célèbre aux 4 coins de France, Edouard René de Laboulaye de l’autre, juriste et professeur renommé, républicain convaincu, abolitionniste et fervent admirateur des États-Unis.

Vingt ans ont dû s’écouler entre l’idée et l’inauguration de la légendaire silhouette de New York.

Parcourant l’Egypte de 1855 à 1856, Bartholdi s’extasie devant les monuments publics à grande échelle et voue un véritable culte aux colosses de l’Antiquité.

En 1869, le gouvernement égyptien lance justement un appel d’offres pour un l’édification d’un phare au bout du canal de Suez.

Une chance pour Bartholdi, qu’il saisit aussitôt en conceptualisant une statue d’une femme drapée portant une torche. Haute de 26 mètres, sur un piédestal de 14,5 mètres, elle devait représenter "l’Egypte apportant la lumière à l’Asie".

Professeur d’histoire à l’université de New York et auteur de "The Statue of Liberty. A Transatlantic Story", Edward Berenseon raconte : "une série de dessins dans lesquels la statue est proposée comme une fellah, ou paysanne arabe, et évolue progressivement en divinité colossale" (citation reprise dans Metro).

Faute de moyens du gouvernement, le projet de Bartholdi est abandonné, ou du moins en Egypte.