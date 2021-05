Le saviez-vous : la dépouille de Charlie Chaplin avait été dérobée

Bien qu’elle refuse d’accorder plus de crédit à ses ravisseurs, Oona O’Neill est apeurée face à la tournure de l’affaire : les coups de fil anonymes se succèdent et des photos du corps de Chaplin sont glissées dans sa boîte aux lettres.

Charlie Chaplin et son épouse, Oona Chaplin, depuis le toit de l'Hôtel Savoy à Londres (23 septembre 1952). © INTERCONTINENTALE / AFP

Plus tard, pendant son procès, Wardas déclarera qu’il traversait une période difficile et que cette infraction devait résoudre ses problèmes financiers .

Difficile pour lui d’agir seul : il se rend avec Gantscho Ganev , bulgare de 38 ans, au cimetière où repose Chaplin, dans la nuit du 1er au 2 mars 1978 . Les deux hommes enterrent le corps 20 km plus loin, au beau milieu d’un champ de maïs en bordure du lac de Genève.

Les menaces persistent du côté des Chaplin et, cette fois, c’est Geraldine, l’aînée des 8 enfants, qui décide de prêter main-forte à la police.

Pendant un énième coup de fil des ravisseurs avec lesquels elle décide d’un rendez-vous pour "payer la rançon", les 240 cabines téléphoniques de Lausanne sont sur écoute. La police procède ensuite à l’intervention, et le deuxième ravisseur est dénoncé par son complice.

Seulement voilà, les accusés ne parviennent pas à mener la police jusqu’au corps. Éclairés par un véhicule, détecteurs de métaux et pioches à la main, Wardas et Ganev arpentent le champ de maïs à la recherche du corps volé, perdu puis finalement retrouvé.

Cet article de Mediapart reprend les mots d’Eugène, le fils aîné de Charlie Chaplin : "Le corps se trouvait dans un endroit réellement magnifique. Un champ de maïs. Au point, je l’avoue, que nous n’étions pas loin de regretter qu’on l’ait retrouvé, tant il était bien là-bas."

Roman Wardas est condamné à 4 ans et demi de prison et Ganev, considéré comme un comparse soumis, à 18 mois seulement. Notre Charlot, lui, est inhumé pour la deuxième fois au cimetière de Corsier-sur-Vevey avec, car on n’est jamais trop prudent, une dalle de béton de 2 mètres d’épaisseur coulée sur la tombe.