Les gros cigares, les chapeaux blancs, le tres et le Cha-cha-cha, et encore bien d’autres éléments font l’objet de la fierté cubaine. Parmi eux, on oublie les crèmes glacées que le Père de la Révolution cubaine avait pour habitude de manger en quantité.

Pendant son règne, Fidel Castro avait élevé son goût pour les crèmes glacées au rang de politique nationale. Il avait associé son succès gouvernemental au maintien d’une politique laitière saine.