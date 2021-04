Le saviez-vous : Elvis Presley avait proposé ses services à Nixon

L’un voulait devenir garant de la lutte antidrogue , l’autre ne se refusait pas une occasion de ramener la jeunesse américaine dans son électorat. Pour des raisons qui leur sont propres, la superstar américaine Elvis Presley et le président Richard Nixon se sont rencontrés un midi de décembre 1970 à la Maison Blanche .

En 1970, les chiffres révèlent une hécatombe liée à la consommation de drogue : du 14 décembre 1969 au 14 décembre 1970, pas moins de 1022 décès liés à la consommation de drogue aux Etats-Unis. Sans compter la disparition bien trop prématurée de Janis Joplin et de Jimi Hendrix, Elvis Presley se dit inquiet face à une jeunesse américaine en déclin total.

Adulé des foules, le King prend conscience du rôle que pourrait jouer sa notoriété auprès de milliers de jeunes américains "désemparés".

Il prend donc la plume pour écrire au président américain, Richard Nixon, et lui proposer ses services dans la lutte antidrogue. Dans les documents officiels conservés à la Bibliothèque Nationale Américaine, Presley dit vouloir devenir un agent non rattaché garantissant la lutte contre les narcotrafiquants ("a Federal Agent at Large").

Si Nixon s’oppose d’abord à cette demande, l’estimant trop conséquente, il accepte finalement la rencontre sous les conseils de ses plus proches conseillers. Ces derniers voient dans cette rencontre une occasion pour le président de se rapprocher de la jeunesse de son pays.