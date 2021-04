Le saviez-vous : Coco Chanel a lancé la mode du bronzage

En très peu de temps, en Europe, notre sensibilité cutanée a radicalement changé. Après 20 siècles de véritable phobie du soleil – le blanc ayant longtemps été synonyme de beauté et de distinction sociale -, la peau hâlée devient subitement un culte exalté.

Dans une interview accordée à France Culture, Pascal Ory, historien français et auteur de "L’invention du bronzage. Essai d’une histoire culturelle", revient sur cette obsession pour la pâleur inscrite dans le temps :

"Disons qu’en Occident, on valorise depuis le début du monde chrétien la pâleur et en particulier la pâleur des femmes, donc ça fait à peu près 2000 ans. Les hommes, qui occupent l’espace public, sont quand même exposés, même dans les élites, donc ils peuvent être un petit peu hâlés, mais les femmes sont en quelque sorte en stock et elles doivent être préservées. D’ailleurs vous avez l’image de la pureté qui est liée à la blancheur, du mal qui est lié à la noirceur. Tout ça fait que la femme des élites doit être préservée. Évidemment ça l’oppose à la femme paysanne qui ne peut pas se protéger. Plus on s’éloigne de la paysannerie plus on doit être pâle. Les élégants de 1900 s’intoxiquent de produits chimiques pour rester pâles"