Le saviez-vous : Chopin avait une peur bleue du public

"Je ne suis pas propre à donner des concerts, moi que le public intimide . Je me sens asphyxié par ces haleines précipitées, paralysé par ces regards curieux, muet devant ces visages étrangers" a-t-il un jour confié à Liszt, comme le raconte cet article de France Musique .

"Ses regards s’animaient d’un éclat fébrile, ses lèvres s’empourpraient d’un rouge sanglant, son souffle devenait plus court. Il sentait, nous sentions que quelque chose de sa vie s’écoulait avec les sons", un témoignage d’un ami de l’artiste repris dans l’ouvrage de Guy de Pourtalès, "Chopin ou le poète".

Ce trac du public s’explique aussi par une série de critiques dont Chopin est sujet lors de ses premiers concerts. Dans cet article détaillé d’un magazine culturel polonais , on apprend que son jeu est jugé trop doux et que les effets de sa musique se perdent dans la grande salle.

Le physique de notre virtuose - Chopin mesure 1,70m, pèse 45 kg et a la santé fragile – le tient à mille lieues de la puissance et l’endurance de Liszt , par exemple.

Installé à Paris dès le 5 octobre 1831, le compositeur devient rapidement la coqueluche de l’aristocratie parisienne qui se plaît à le garder jalousement pour elle. Dans ce milieu au confluent de la vie mondaine et artistique, les aristocrates, les bourgeois et les artistes se rencontrent dans les mêmes soirées privatives.

Intime de la fine fleur parisienne, Chopin s’attire une clientèle huppée et devient le professeur de piano de l’aristocratie polonaise en exil et des milieux parisiens fermés. Avec 20 francs de l’heure, cette activité lui assure une aisance matérielle et lui ouvre toujours plus les portes à ce milieu mondain dans lequel il se complaît.