Le saviez-vous : avant Rosa Parks, Claudette Colvin refusait de céder sa place dans l’autobus

À l’instar de Martin Luther King, Rosa Parks est restée dans l’Histoire comme l’une des figures emblématiques de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis . Plus précisément, on s’en souvient comme étant la première à avoir refusé de céder sa place à un passager blanc dans un bus.

Ces lois de ségrégation sont fermement appliquées en Alabama , et en particulier à Montgomery . Mais le territoire est, en plus, soumis aux Jim Crow Laws , mises en place peu après la ségrégation pour entraver l’effectivité des droits constitutionnels des Afro-Américains .

L’Amérique de cette époque autorise, en théorie, aux Blancs et aux Noirs de vivre, certes séparés , mais égaux . Des toilettes, trottoirs, commerces propres ayant pour but de faire vivre les Noirs d’un côté, les Blancs de l’autre.

Le geste de Claudette trouve rapidement écho chez les différents mouvements de défense des droits civiques . Comme le raconte Stéphane Bern dans ce podcast d’Europe 1 , Rosa Parks est encore dans l’ombre. Secrétaire à Montgomery pour la section du National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) , elle récolte des fonds pour financer les frais judiciaires de Claudette.

Claudette Colvin, Embrace Ambition Summit, NYC, 5/03/2020. © Craig Barritt (GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

De retour à Montgomery après quelques mois d’exil, Claudette apprend la nouvelle : le 1er décembre 1955, Rosa Parks a, à son tour, refusé de céder sa place à un passager blanc, et écope d’une amende de 15 $.

Le témoignage de Claudette contribue à la victoire du 13 novembre 1956. Ce jour-là, la Cour suprême des États-Unis déclare anticonstitutionnelles les lois ségrégationnistes dans les bus américains.

Une zone d’ombre subsiste : pourquoi Claudette Colvin est-elle passée si longtemps sous les radars de l’Histoire ? "Parce qu’on a jugé que son image à elle [Rosa Parks] était plus acceptable que la mienne, plus efficace pour convaincre l’Amérique blanche. Moi j’étais une adolescente, qu’on disait un peu folle, et qui plus est à la peau plus foncée", a expliqué Claudette à CNN.

Sans amertume et fière d’avoir contribué à une cause juste, Claudette Colvin, aujourd’hui âgée de 81 ans, a confié au New York Times, "Je sais dans mon cœur qu’elle [Rosa Parks] était la bonne personne".

Depuis 2017, à Montgomery, le 2 mars est une journée consacrée à la mémoire de Claudette Colvin.