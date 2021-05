Le saviez-vous : Audrey Hepburn était une résistante

Alors que la majorité se souvient d'Audrey Hepburn comme l’une des plus grandes actrices qu’Hollywood ait connu, son rôle au sein de la résistance hollandaise n'est que très peu dépeint.

Vêtue d’un tutu de danse dès ses 5 ans, Audrey Hepburn ignore encore que cette passion qui lui permettra notamment de lutter contre un régime totalitaire qui bouleversera des vies quelques années plus tard.

Fille de la baronne Ella van Heemstra et du banquier Joseph Victor Anthony Ruston , Audrey Hepburn voit le jour à Ixelles le 4 mai 1929.

Le 10 mai 1940, les troupes allemandes débarquent aux Pays-Bas. Renommée Edda van Heemstra pour son identité britannique, Audrey a 11 ans et continue de se rendre à l’école et à suivre ses cours de danse malgré l’Occupant qui s’installe pour les 4-5 prochaines années.

Un an plus tôt, voyant les tensions internationales s’accentuer, sa mère et elle avaient gagné la Hollande, pays neutre, pour fuir les bombardements de Londres.