Le Parc de la Distance à Vienne permettra de se promener sans se croiser

Toujours à l'état de projet, le parc est une suite de chemins sur le principe de l’empreinte digitale. Ses "routes" sont parallèles et séparées par des haies de 90 centimètres de large ce qui permet d'être en extérieur et en sécurité. Contrairement au labyrinthe, le but de la déambulation n'est pas de se retrouver au centre, c'est un parcours d'une vingtaine de minutes avec une entrée et une sortie différentes.