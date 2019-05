Le Larousse 2020

Eh oui, c’est en mai 2019 que sortent les dictionnaires datés de 2020… Logique et langue française ne font pas toujours bon ménage! Voici donc le toujours très populaire Petit Larousse !

Le Petit Robert - © Le Petit Robert Cette année, le « Robert » s'est offert la collaboration de Riad Satouf, de manière sans doute à s'attirer aussi un public d'amateurs de bandes dessinées. Mais le dictionnaire qui, d'année en année, reste probablement le plus proche des lecteurs et de ce qu'ils disent et lisent, c'est le Petit Larousse. Dictionnaire, certes, mais encyclopédique, et richement illustré, cet ouvrage est d'ailleurs, il faut bien le dire, pratiquement entré dans le langage courant ! Carine Girac-Marinier: un dictionnaire populaire

Le Petit Larousse cherche chaque année à accueillir des mots et des expressions entrés dans le langage courant en France, mais aussi venus d'ailleurs… De Belgique, par exemple. Julos Beaucarne et les Wallons seront heureux de voir apparaître le mot « gayole »… Même si sa définition me semble, personnellement, quelque peu approximative… A côté de « gayole », de « dédiésélisation », de « doxocratie » ou d'Antispécisme » (des mots dont je ne vous ferai pas l'injure de vous en donner la définition !), on trouve donc des accents tantôt belges, tantôt suisses, tantôt québécois… Des accents venus aussi de Mayotte, de Louisiane, du Burundi. Carine Girac-Marinier: le choix des nouveaux mots Carine Girac-Marinier: les mots de la francophonie

Le Petit Larousse, c'est aussi une section consacrée aux noms propres. Et cette année, de Tom Cruise à Sébastien Ogier, de Marc Veyrat à Terry Gillian, de Gisèle Halimi à Etienne Daho, ils sont nombreux à rejoindre la cohorte de célébrités qui, pour la plupart, sont cependant devenues bien oubliées ! Carine Girac-Marinier: les noms propres