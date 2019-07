"Le lac des Cygnes" dansé en plein vol, à plus de 10.000 mètres d'altitude

Les passagers du vol AF117 Shangaï-Paris ont eu droit à une belle surprise : les danseuses de l’Opéra National de Paris se sont mises à danser en plein vol, à plus de 10.000 mètres d’altitude !

"Madame, Monsieur, dans quelques instants, Air France, en partenariat avec l’Opéra National de Paris, aura le plaisir de vous dévoiler une belle surprise dans votre cabine. Nous vous invitons à rester assis ou à regagner votre siège afin d’en profiter dans les meilleures conditions", voici le message que les passagers du vol AF117 Shangaï-Paris ont entendu avant de voir arriver dans les couloirs de l’avion des danseuses. Ces danseuses, ce sont celles de l’Opéra National de Paris. De retour d’une tournée en Asie, elles ont souhaité faire une belle surprise aux passagers en effectuant deux danses mythiques : Lac des Cygnes de Tchaïkovsky et Les Quatres saisons de Vivaldi, sous les regards émerveillés des passagers. L'avion était alors en survol de la Mongolie...

La chorégraphie a été spécialement retravaillée afin d’être faisable dans le peu d’espace que proposent les couloirs d’un avion explique Yvon Demol, membre du corps de ballet qui a chorégraphié cette surprise au Figaro : "À cause des sièges nous avons volontairement minimisé les mouvements de jambes, pour nous concentrer sur des ports de bras et des ports de tête." La représentation a tout de même séduit les passagers qui ont applaudi chaleureusement les danseuses à la fin du show qui aura duré au total 6 minutes. Les danseuses ont donné 4 représentations durant le vol: deux fois en Classe Economique, une fois en Premium Eco et une fois en Business.

Air France et Jean-Philippe Thiellay, directeur général de l’Opéra National de Paris ont partagé ce beau moment de poésie sur les réseaux sociaux et les vidéos ont fait le tour de la toile. Ce n’est pas donné à tout le monde de pouvoir assister à un ballet, alors imaginez-vous, un ballet dans les airs !