Le groupe des 39 en charge de " un futur pour la culture " en Fédération Wallonie-Bruxelles

A toute chose malheur est bon. Les 3 mois de confinement ont révélé la fragilité du secteur culturel, le manque d'un statut réel pour les artistes et techniciens mais aussi une prise de conscience de l'importance de la culture pour la société. L'occasion d'un repositionnement en FWB.

Aujourd’hui le lobbying forcené des artistes et opérateurs culturels semble porter ses fruits quant à l’urgence d’une réflexion sur le redéploiement des politiques culturelles avec de nouvelles pistes pour démocratiser son accès et sa diffusion vers les jeunes générations.

Le groupe des 39

Plutôt que de réunir les fédérations représentatives du secteur, la Ministre de la Culture en FWB, Bénédicte Linard, a préféré, dans un premier temps, mettre en place un groupe de réflexion en charge de dessiner " un futur pour la culture ". Ce groupe des 39 est composé d’opérateurs, de créateurs et créatrices, d’acteurs et actrices de terrain sous la houlette de deux coprésidents : Céline Romainville (UCL), spécialiste des droits culturels et Philippe Kaufmann, actif dans la culture depuis 30 ans, coordinateur artistique de Mars – Mons arts de la scène.

Le groupe devra plancher sur 3 axes prioritaires

Outre des propositions à très court terme pour accompagner le redémarrage à la rentrée, le groupe réfléchira au moyen terme, avec comme ligne de conduite les droits culturels : vaste programme puisqu’il est question de "protéger et promouvoir la liberté de création, le droit d’accéder et de participer à la vie culturelle, le principe d’égalité et de non-discrimination et qu’il entend promouvoir la diversité". Des principes ambitieux que nos différents ministres ont tou.te.s défendus en leur temps.

Concrètement, les 3 axes prioritaires sont les suivants :

• le soutien à la création :

Le groupe des 39 se penchera entre autres sur les politiques de soutien à la création par les opérateurs subventionnés, le rôle des médias audiovisuels publics et intégrer le renforcement de la coopération avec des acteurs plus discrets comme les associations d’éducation permanente, les points culture, les bibliothèques, les musées. Et, vœu pieux… le monde de l’enseignement.

• renouer avec les publics :

Il s’agit à très court terme de penser le retour des publics mais surtout de développer des stratégies pour attirer de nouveaux publics, entre autres via les écoles et la diffusion audiovisuelle et numérique des créations.

• le numérique : comment capitaliser sur l’usage et les possibilités du numérique tels qu’ils ont émergés pendant le confinement ? par exemple par le développement d’une plateforme culturelle de la FWB, " qui pourrait constituer un véritable portail vers la création mais aussi la médiation culturelle ". Même si on connait les limites de l’efficacité de ce type de mega-structure.

Dans un deuxième temps, ce plan de redéploiement sera soumis pour avis aux fédérations professionnelles.

La première réunion de ce groupe a eu lieu vendredi 05 juin. Rappelons que la question du statut de l’artiste se débat au niveau fédéral.

Voici les membres du groupe des 39 dans lequel on notera une forte présence des représentants des arts de la scène (7 au minimum) contre une autrice de BD, aucun représentant du secteur du livre, aucun opérateur de musique vivante (Botanique, Eden, Rockerill, Reflektor) et aucun plasticien.

Weissman Daniel - Orchestre Philharmonique de Liège

Charle Heep Charlotte - Festival de Chassepierre

Adade Priscillia - actrice

Laffineur Jean-Yves - Festival Esperanzah

Chêne Elsa - metteuse en scène

Orban Emmeline - Plateforme pour le Volontariat

Nizet Adrienne - Passa Porta

Godin Mélanie - Maison de la poésie

Goblet Dominique - auteur / BD

Roland Xavier - BAM

Lemaire Catherine - Les Grignoux

Bronckart JH - Versus Production

Leturcq Vania - auteur / réalisatrice

Gregoire Christine - INSAS

Harq Nathanael - ESACT liège

Darhmouch Hakima - RTBF

de Vuyst Tony - Point culture

Chastel Marie - KIKK Namur

De waele Benoit - Supermouche / Wiels

Laurent Guillemette - La culture a de la classe

Godard Marie - La Station

Hanquinet Laurie - ULB- sociologue

Vandenbulke Antoine - ULG

Van hooste Laurence - CC Colfontaine

myriam masson - CC BRABANT WALLON

Buysse Nicolas - acteur

Leïla Duquaine - Slameuse

Pilipili Bwanga - Actrice

Becker Frédéric - musicien

Eggerickx Patty - technicienne

Camille Braun - Comptoir des Ressources Créatives