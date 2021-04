Le Design Museum de Londres se transforme en superette

Comme les musées rouvriront au plus tôt le 17 mai au Royaume-Uni, le Design Museum de Londres a décidé de contourner l'obstacle avec beaucoup d'humour (anglais) et un maximum d'élégance en transformant son magasin de souvenirs en superette. On n'y trouve que des produits essentiels comme du riz, du tea, des pâtes, du café, des fruits, des masques, du pain et... du porridge, des haricots et du gin. Le magasin est aussi design que l'emballage de tous ces produits. Chacun ayant été conçu expressément pour l'occasion par un.e jeune artiste. Certain.e.s collaborent avec des quotidiens (The Guardian, The New-York Times). Le parrain de l'opération est Russ Murphy qui a collaboré avec de nombreux groupes ou musicien comme Thom Yorke, DJ Shadow, Kendrick Lamar ou The Rolling Stones. Russ Murphy a designé la bouteille de gin dont la marque est le sponsor de ce joyeux concept store.