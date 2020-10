Le Brussels Philharmonic passe au numérique et propose des concerts gratuits en live stream

Afin de respecter les nouvelles mesures gouvernementales, le Brussels Philharmonic et le Vlaams Radio Koor passent au numérique et proposent dorénavant des concerts en live stream. La bonne nouvelle est qu’ils seront gratuits pour le public.

Cette annonce devrait ravir les mélomanes ! Le Brussels Philharmonic et le Vlaams Radiokoor maintiennent les concerts qui étaient prévus à Bruxelles. Pour respecter les nouvelles mesures anti-corona, les concerts auront cependant lieu sans public. La bonne nouvelle c’est que vous allez tout de même pouvoir y assister puisqu’ils seront diffusés en streaming en direct.

L’orchestre et le cœur mettent en effet un point d’honneur à continuer à soutenir le public en ces temps difficiles et lui offrir de l’espoir par la musique.

Continuer à rester proche du public, à vivre ensemble un beau moment musical et à nous tourner vers l’avenir.

Jusqu’au mois de décembre, tous les concerts de Bruxelles pourront être suivis gratuitement sur les sites web et médias sociaux du Brussels Philharmonic et du Vlaams Radiokoor.

"Nous comprenons et approuvons toutes ces mesures : ce n’est qu’en persévérant ensemble que nous pourrons limiter l’impact de ce virus. Nous voulons donc faire tout notre possible pour soutenir et aider dans ce domaine – et nous ne donnerons plus de concerts avec un public en live à Bruxelles jusqu’au 19 novembre ", a expliqué Gunther Broucke, intendant du Brussels Philharmonic et du Vlaams Radiokoor. "D’autre part, en tant qu’organisation culturelle, nous cherchons des moyens de continuer à travailler, à faire de la musique et à soutenir le public avec cette musique. Nous croyons fermement que c’est très important pour de nombreuses personnes, tant sur scène qu’à côté. Nous allons donc jouer les concerts prévus : sans public dans la salle, mais avec un streaming en direct. Ainsi, nous pourrons continuer à rester proche du public, à vivre ensemble un beau moment musical et, nous l’espérons, à nous tourner vers l’avenir."

Le prochain streaming en direct aura lieu le vendredi 30 octobre à 20 heures.