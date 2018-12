Décrypter les mécanismes d’oppression sur les femmes et les minorités, la jeune autrice française installée à Montréal en a fait sa spécialité. A seulement 26 ans, Mirion Malle a déjà publié deux ouvrages en collaboration avec d’autres auteurs (Intimité amoureuse avec Thomas Mathieu et Les règles… quelle aventure ! avec Elise Thiébaut), elle a aussi participé à l’élaboration d’Héro(ïne)s : La Représentation féminine en bande-dessinée. Sa première oeuvre personnelle, Commando Culotte tirée de son blog éponyme est parue en 2016. En janvier prochain, Mirion Malle revient avec La Ligue des Super Féministes, une bande dessinée à lire dès 8 ans.

La Ligue des Super Féministes : le manuel des héroïnes de demain - © La Ville Brûle

La Ligue des Super Féministes est une oeuvre complète, tout à la fois informative, pédagogique et drôle. A travers le prisme du féminisme, l’artiste évoque des thématiques comme autant d’arrêts nécessaires sur la route de la compréhension des mécanismes sociétaux : le genre, les relations amoureuses, l’amitié, la représentation, le test de Bechdel, l’écriture inclusive, l’intersectionnalité, les privilèges, le consentement, la beauté. Elle répond aux questions des petites filles mais aussi des petits garçons : pourquoi les petites filles doivent être belles et les petits garçons forts ? Pourquoi les garçons n’ont pas le droit de pleurer ? Pourquoi les petites filles sont entraînées à être de gentilles ménagères et mères ? Est-ce que les hommes et les femmes sont déterminées biologiquement pour avoir telle ou telle place dans la société ? Qu’est-ce que le test de Bechdel ? Et l’intersectionnalité ? Ce sont autant de questions et tant d’autres auxquelles répond cet album intelligent aux dessins colorés, aussi beaux qu’imparfaits.

En une soixantaine de pages, Mirion Malle propose un petit guide féministe tout à la fois accessible et éclairé. Une belle entrée en matière pour les parents qui voudraient expliquer clairement et simplement à leurs enfants le féminisme et sa nécessité. Un bel album pour inciter à la remise en question de la société.