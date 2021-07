La 2e saison d'Into the Night, mise en scène par Nabil Ben Yadir, bientôt sur Netflix

Dans la série belge de science-fiction apocalyptique, Into The Night les radiations du soleil provoquent une catastrophe mondiale sur la Terre. La série suit les survivants d'un vol de nuit au départ de Bruxelles contraint à voler de ville en ville pour devancer les rayons du soleil. Le voyage de gens ordinaires embarqués dans des circonstances extraordinaires. Six épisodes qui vous tiennent en haleine. Sans encore de date précise... la deuxième saison est annoncée.

Créée par les producteurs Jason George ("Narcos", "The Blacklist") et Tomek Baginski ("The Witcher", "The Cathedral"), Into the Night -inspirée du roman "The Old Axolotl" de Jacek Dukaj- a un fort ancrage belge avec les deux réalisateurs de la première saison, Inti Calfat et Dirk Verheye, et les comédien.ne.s Pauline Etienne, Laurent Capelluto (excellent en commandant de bord), Babetida Sadjo, Jan Bijvoet, Nabil Mallat et Anton Kouzemin ("Unité 42", "La Trêve") dans les nouveaux épisodes.

La distribution aligne aussi des comédiens Français, Turcs, Allemands, Italiens, Polonais, Russes, Néerlandais et Espagnols. Nabil Ben Yadir, auteur du film culte "Les Barons", a co-réalisé cette deuxième saison. Il en ressort " impressionné par les grandes performances d'acteurs et le mélange des langues dans 'Into the Night. Les acteurs viennent vraiment des quatre coins de l'Europe et ont chacun apporté leur propre culture et leurs expériences sur le plateau. Étonnamment, la magie a parfaitement opéré."