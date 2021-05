L’origine de l’expression "être un cordon bleu" n’a rien à voir avec les petits plats

Vous pensiez que cette expression avait toujours fait référence aux cuisinières et cuisiniers les plus talentueux ? Détrompez-vous, il n’en est rien. Pour connaître l’origine de l’expression "être un cordon bleu", retour aux guerres de religion sous l’Ancien Régime .

En 1578, Henri III, roi de France et de Pologne, constitue l’ordre du Saint-Esprit, premier ordre de la Monarchie française. Chargée de fortifier la foi et la religion catholique en luttant contre les protestants, cette organisation est composée d’hommes en âge mûr, 35 ans et plus, et issus de la noblesse.

Pour afficher leur appartenance à cet ordre prestigieux, les chevaliers portent fièrement la croix de Malte, symbole honorifique accroché à un ruban bleu. Cette distinction – abolie à la Révolution française – est plus communément appelée "cordon bleu".

Un indice expliquerait le sens actuel de l’expression : ces chevaliers "aux cordons bleus" aimaient se réunir afin de célébrer les plaisirs de la table. Bref, un "club des gourmands" qui illustre un lien évident entre l’expression et la nourriture.

Bien que la croix fut remplacée par la Légion d’honneur par Napoléon Bonaparte en 1802, le symbole du "cordon bleu", lui, a continué de représenter une distinction suprême dans l’aristocratie française au fil des siècles.

Le "cordon bleu" est devenu une métaphore suggérant la supériorité d’une personne dans un domaine particulier. Au XVIIe siècle, un poète a d’ailleurs été admis à l’Académie Française après avoir séduit ses membres en qualifiant l’assemblée de "Cordon bleu des beaux esprits".

Finalement entrée dans le langage courant, l’expression s’adressera plus spécifiquement aux femmes, pour désigner les cuisinières les plus méritantes. En 1895, la journaliste Marthe Distel publie "La Cuisinière Cordon Bleu" et cofonde une école de cuisine, "L’Ecole Le Cordon Bleu", active aujourd’hui dans 27 pays et reconnue comme une des meilleures formations de cuisine du monde.